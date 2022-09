Le bien à la loupe, en province de Namur: un château médiéval à 850.000 euros (photos)

Bien connu des habitants de Thy-le-Château (Walcourt), ce château du XIIe siècle a véritablement conservé son caractère médiéval. Il abrite, entre autres, un donjon, des enceintes avec tours et chemins de ronde, de grandes pièces de réception, etc. L’ensemble a été bien préservé et a été aménagé afin de pouvoir accueillir des événements. Il reste par contre des travaux à prévoir pour le rendre habitable, mais ce bien historique et hors du commun permet de nombreux projets, y compris professionnels et culturels.

Situation

Ce château est implanté au cœur de Thy-le-Château et fait partie intégrante du patrimoine et du paysage du village. Sa cour intérieure offre toutefois un cadre tranquille et à l’abri des regards. Thy-le-Château rassemble plusieurs facilités accessibles en quelques minutes à pied : des petits commerces, des écoles ou encore des arrêts de bus. On trouve davantage de services et de magasins à moins de dix minutes en voiture, notamment dans le centre de Walcourt mais aussi à Nalinnes, par exemple. Il faut compter une quinzaine de minutes de route pour rejoindre les Lacs de l’Eau d’Heure, et une petite demi-heure pour atteindre le centre de Charleroi.

2

Etat général

Forteresse militaire, brasserie, église provisoire, salle des fêtes… Le château a connu plusieurs affectations au fil des siècles mais a été peu habité, ce qui explique pourquoi il a conservé en grande partie sa forme du XIIe siècle. L’ensemble a été restauré avec fidélité au début du XXe siècle puis a subi un entretien régulier au fil des ans. Le château est ainsi dans un bon état de préservation, mais il faudra prévoir des travaux pour sécuriser le donjon. Les bâtiments sont déjà équipés d’une installation électrique, de WC, d’un coin cuisine, etc., de sorte à pouvoir accueillir des événements. Ils n’ont toutefois pas été aménagés pour être habités, mais cela reste envisageable moyennant des travaux. Cet ensemble historique peut par ailleurs se prêter à de nombreux autres projets comme de l’horeca, de l’événementiel, etc.

3

Disposition

Le château se compose d’une cour basse accueillant un jardin et d’une cour haute autour de laquelle on retrouve le corps de logis auquel est accolé le donjon. La partie principale comporte, au rez-de-chaussée, une salle de spectacle avec cheminée et, à l’étage, une « salle des seigneurs » (salle de réception) qui est l’une des plus grandes en Belgique. On retrouve aussi au sous-sol un espace cuisine et une pièce de service côté donjon. Ce dernier communique directement avec le corps de logis et rassemble deux autres pièces ainsi qu’une terrasse en toiture. Les espaces intérieurs du château se caractérisent par de hauts plafonds et des finitions brutes mais authentiques (pierres et charpentes en bois apparentes, petites fenêtres, etc.). On retrouve aussi autour de la cour un petit bâtiment avec une remise et des sanitaires, ainsi que de multiples tours avec des espaces exploitables.

4

Prix

Ce château est affiché à la vente à 850.000 euros. Des aménagements seront nécessaires pour le rendre habitable, mais il peut aussi se prêter à de nombreux autres projets, événementiels ou culturels par exemple. Le château peut être complété par l’achat de deux maisons de pierre attenantes qui sont actuellement louées.

Surface habitable : 300 m2

Chambres : non

Salles d’eau : non

WC : 2

Cave : oui

Jardin : oui (terrain de +/- 30 ares)

Etat : à aménager

Garage : non