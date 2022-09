Elections italiennes: la coalition de Meloni a obtenu une majorité nette selon les résultats officiels

La coalition rassemblant le parti post-fasciste Fratelli d’Italia de Giorgia Meloni, la Ligue de Matteo Salvini, Forza Italia de Silbio Berlusconi et un petit parti ayant obtenu moins de 1 % obtient 237 sièges sur 400 à la Chambre des représentants et 115 sièges sur 200 au Sénat.

Entre-temps, selon les médias italiens, Giorgia Meloni a eu une conversation téléphonique « très cordiale » avec le Premier ministre démissionnaire, Mario Draghi. Ils auraient discuté de la succession et des priorités économiques. En Europe, les politiques économiques de l’équipe gouvernementale entrante, qui pourraient s’écarter des politiques de l’UE, suscitent de grandes inquiétudes.

Le Mouvement 5 étoiles (M5S), parti de gauche, a obtenu 15,4 % des voix, soit 52 sièges à la Chambre et 28 au Sénat. L’alliance centriste Azione a terminé avec 7,8 % des voix, avec 21 sièges à la Chambre et neuf au Sénat.

Le principal rival de la droite, le Partito Democratico de centre-gauche, a obtenu 19 % des voix. Avec ses alliés des Verts et de la gauche, le PD a remporté 84 sièges à la Chambre et 44 au Sénat.

Il y a également des spéculations sur les futurs postes ministériels dans le gouvernement de la première femme Première ministre d’Italie. Selon La Repubblica et le Corriere della Sera, Matteo Salvini ne retrouverait pas son ancien poste de ministre de l’Intérieur et pourrait se retrouver les mains vides. Les journaux font référence à l’action en justice intentée contre Salvini pour emprisonnement injustifié et abus de pouvoir en rapport avec le navire de sauvetage Open Arms. En 2019, Salvini n’a pas autorisé ce navire avec 150 migrants à bord à accoster en Italie.