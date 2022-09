Les Diables rouges sont-ils trop dépendants de Kevin De Bruyne? «Il a cette magie qu’on ne retrouve que chez lui» (vidéo)

En grande forme en ce début de saison, Kevin De Bruyne a éclaboussé les deux rencontres de Nations League des Diables rouges face au pays de Galles et aux Pays-Bas de son talent, avec, à la clé, un but et un assist à son compteur contre les Gallois.

« C’est le joueur que tout le monde espère voir à haut niveau pendant la Coupe du monde, et c’est notre espoir en fait », a réagi Silvio Proto. « On a la sécurité derrière avec Thibaut et notre espoir devant c’est De Bruyne. On espère aussi que Romelu Lukaku sera en pleine forme, mais les espoirs sont sur Kevin car il n’y a rien à faire, parce que même s’il donne des fois l’impression de ne pas vouloir travailler, il a cette magie qu’on ne retrouve que chez lui. Il y avait ça avec Eden aussi dans le passé, mais ce n’est plus le cas sur l’instant », a ensuite ajouté l’ancien gardien d’Anderlecht.