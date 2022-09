La RTBF s’est retirée du capital d’Euronews

Le média de service public ne voyait plus l’intérêt de rester dans le capital de cette chaîne et a profité de son rachat par un fonds d’investissement portugais pour sortir.

Clôturant une histoire longue de 29 ans, la RTBF s’est retirée du capital de la chaîne d’information Euronews en juin dernier, a-t-on appris. L’information nous a été confirmée par l’entreprise. La RTBF avait participé comme une dizaine d’autres groupes médias publics à la création de cette chaîne pan-européenne qui a vu le jour le 1er janvier 1993 et qui visait à offrir une alternative européenne à l’américaine CNN. Basée à Lyon, elle emploie aujourd’hui 400 journalistes de plus de 30 nationalités différentes et est diffusée 24h/24 dans 12 langues couvrant l’actualité européenne et mondiale. Elle touche 68 % des foyers européens (Grande-Bretagne comprise).