Crise énergétique: les panneaux photovoltaïques, un investissement vite rentable

Produire soi-même son électricité – du moins partiellement –, c’est le rêve nourri par pas mal de monde en ces temps d’envolée des prix. C’est possible avec des panneaux solaires mais l’investissement en vaut-il la peine ? La réponse est oui. Malgré la disparition d’une série de mécanismes de soutien, l’opération reste très intéressante, nous confirment tous nos interlocuteurs. « Si on divise le prix d’achat de l’installation (et un peu de frais d’entretien) par le nombre de kWh qui seront produits pendant 20 ans, un ménage peut produire son électricité au prix de dix cents par kilowattheure, résume Benjamin Wilkin, directeur de l’asbl Energie commune. Or aujourd’hui, les prix de l’électricité tournent autour des 50 cents… Avec ces niveaux de prix, le retour sur investissement est d’environ cinq ans en Wallonie ».