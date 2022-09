Armstrong, Ullrich, Wiggins et Cavendish encensent Remco Evenepoel: «La façon dont il gagne à chaque fois démontre une domination absolue» (vidéo)

Remco Evenepoel était au cœur du podcast « The Move » de Lance Armstrong, suite à sa magnifique fin de saison, couronnée par des succès à la Vuelta et un titre de champion du monde. Et le jeune prodige belge a été encensé par un plateau exceptionnel, composé de Lance Armstrong, Jan Ullrich, Bradley Wiggins, Mark Cavendish, ou encore Johan Bruyneel.

Jan Ullrich a lui aussi complimenté la belle performance du Belge. « Je tiens à féliciter Evenepoel. Je sais qu’il sera encore plus regardé maintenant avec le maillot arc-en-ciel et que la pression sera encore plus forte. Mais il a une bonne équipe et un bon cadre, je pense. Il va aussi se marier, j’ai entendu dire. Ce sont toutes des choses importantes qui assurent la stabilité », a déclaré l’ancien coureur allemand.

« Quand nous sommes arrivés, les courses n’étaient pas importantes dans nos pays », a pour sa part expliqué Cavendish. « C’est différent en Belgique, ce qui ne facilite certainement pas la tâche d’Evenepoel. Mais il gère ça très bien. Il sait ce qu’il peut faire et est très concentré ».