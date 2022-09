Giles Martin: «Mon job est de faire le cake avec les ingrédients que j’ai»

Giles Martin, fils de George Martin a toujours vécu au cœur de la musique des Beatles. Il a repris le travail de son père et produit la nouvelle édition de l’album « Revolver ».

On retrouve Giles Martin à sa table de mixage aux studios Abbey Road. Agé de 52 ans, il a pris la succession de son père George en tant que responsable de tous les nouveaux mixages des albums des Beatles. Et plus que ça…

Par le plus grand des hasards, vous êtes né le 9 octobre 1969, quelques jours après que John Lennon eut annoncé aux autres Beatles sa décision de quitter le groupe. Votre destin était donc de reprendre leur succession…

Oui, c’était aussi surtout l’anniversaire de John. Quand celui-ci a appris ma naissance, il a dit à mon père que c’était à mon tour d’être comme lui.

Vous étiez très jeune à sa mort en 1980…