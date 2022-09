Immobilier: les prix des maisons dans la province de Namur, commune par commune (carte interactive)

Les prix de l’immobilier ont encore augmenté au cours du premier semestre. Le prix médian maison de type fermé ou demi-fermé est désormais de 252.000 euros en Belgique. Le prix d’une maison de type ouvert est de 357.000 euros.

Les différences sont néanmoins importantes selon les régions, et les provinces. La Région wallonne est la région la moins chère avec un prix médian de 170.000 euros pour des maisons de type fermé ou demi-fermé et de 285.000 euros pour des maisons de type ouvert. La Région de Bruxelles-Capitale est la plus chère avec 486.000 euros pour les maisons de type fermé ou demi-fermé. Le prix des maisons de type ouvert était de 1.150.000 euros. La Région flamande se situe entre les deux : 280.000 euros pour le type fermé ou demi-fermé, 390.000 euros pour le type ouvert.