Coupe du monde de basket féminin: les Belgian Cats défieront le pays hôte en quarts de finale

La Belgique affrontera l’Australie, pays hôte, en quarts de finale de la Coupe du monde de basket féminin, jeudi à 20h30 (12h30 belges) au SuperDome de Sydney. Tel a été le résultat du tirage au sort effectué mardi à l’issue de la phase de groupes.

Les Belgian Cats ont terminé à la troisième place du groupe A après trois victoires, contre Porto Rico, la Corée du Sud et la Bosnie-Herzégovine, et deux défaites, contre les États-Unis et la Chine. Au vu de ce classement, la Belgique était donc certaine d’être opposée jeudi en quarts à la formation classée 1re ou 2e de l’autre groupe.