«Variations»: Du concret face à l’extrême droite

Plus de 40 % des voix pour Marine Le Pen au second tour de l’élection présidentielle française, l’extrême droite à la porte du pouvoir en Suède, Giorgia Meloni probable présidente du Conseil en Italie… L’année 2022 ranime le spectre de l’extrême droite et repose la question des réponses à y apporter. Or, en la matière, les fausses pistes sont nombreuses.