«Revolver»: retour sur le trip de 1966 des Beatles

Les studios Abbey Road, au nord de Londres, sont une ruche où se croisent en permanence musiciens et techniciens. Ce jour-là où nous devons écouter la nouvelle version de Revolver, le millésime 1966 des Beatles, Cliff Richard s’entretient avec quelques journalistes sur le perron de la maison blanche rendue célèbre dans le monde entier par les Fab Four. A l’intérieur, les murs tapissés de photos des nombreux artistes à avoir construit la légende du lieu étouffent à la perfection les sons générés dans chacun des studios d’enregistrement. On se retrouve dans le studio 3 pour découvrir en compagnie du producteur Giles Martin, qui a repris la succession de son père George décédé en 2016, son travail sur Revolver. Comme il l’avait fait précédemment sur Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (2017), le (White Album) (2018), Abbey Road (2019), et Let It Be (2021).