Modèle social: «Les responsables politiques ne feront rien»

Durant le confinement de l’année 2020, vous avez promu une tribune baptisée « Non à un retour à la normale » et axée sur une transformation du modèle social. Elle a d’ailleurs été signée par 200 personnalités, dont Pedro Almodóvar, Penelope Cruz, Cate Blanchett et Madonna. Avez-vous fait preuve de naïveté en pensant qu’un tel changement était possible ?

C’était le moment idéal pour provoquer des remous. Je ne pense pas que cet appel a fondamentalement changé la donne. En revanche, il a favorisé une prise de conscience. Dans le passé, mon quartier comptait un supermarché bio. Ces dernières années, quatre ou cinq autres ont ouvert leurs portes. Toutefois, le processus est extrêmement lent : nous ne disposons pas de législation permettant de taxer les grandes fortunes ou les industries polluantes.