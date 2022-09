Juliette Binoche: «La vie est une séparation permanente, sans laquelle on n’évolue pas»

Grande star du cinéma d’auteur en Europe, l’actrice française de 58 ans aime relever les défis et s’aventurer sur des terrains peu commodes.

Le rendez-vous se déroule un samedi après-midi de la fin du mois d’août. Juliette Binoche s’est assise sur une terrasse bruyante de son quartier du sud-ouest parisien. Un lieu résidentiel, réputé ennuyeux et plus nanti qu’il n’y paraît. Arrivée seule, sans cortège d’assistants, et vêtue dans un style décontracté, elle affiche un naturel qui, vu son parcours, peut sembler un tantinet surfait. Aucun élément ne trahit que nous sommes en présence d’une vedette du 7e art, hormis une autorité naturelle, qu’elle n’hésite pas à manifester lorsqu’une question ne la convainc pas.

A 58 ans, Juliette Binoche est la seule actrice à avoir décroché un Oscar, un César, un Bafta et le prix de l’interprétation des trois grands festivals du cinéma : Cannes, Venise et Berlin.