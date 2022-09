«Blonde», un voyage immersif dans la vie de Marilyn Monroe

Il s’agit sans conteste de l’un des grands moments de la rentrée cinéma. Et d’un film qui a d’ailleurs beaucoup fait parler de lui depuis sa présentation à la Mostra, en compétition officielle, au début du mois de septembre. Adapté du roman de Joyce Carol Oates, Blonde est un voyage immersif dans la vie et dans l’esprit de l’une des plus grandes icônes du cinéma : Marilyn Monroe. Une vraie proposition de cinéma, tant sur la forme que sur le fond, signée Andrew Dominik (L’Assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, Cogan : Killing Them Softly) et magnifié par la présence d’Ana de Armas.