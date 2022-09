Bonne nouvelle pour le Standard: les recrues Steven Alzate et Marlon Fossey sont enfin qualifiées

Si Nathan Ngoy est toujours sur la touche pour quelques semaines en raison d’une déchirure derrière la cuisse, si Renaud Emond est toujours en cours de traitement pour atténuer ses douleurs au genou et s’il était prévu que Kostas Laifis, rétabli de sa blessure aux ichios, reprenne, partiellement au moins, les entraînements avec le groupe cette semaine, Ronny Deila devrait pouvoir compter sur toutes ses forces vives vendredi soir (20h45) face au RFC Seraing, en ouverture de la 10e journée de championnat.

Et donc sur ses nouvelles recrues puisque Steven Alzate et Marlon Fossey, que le coach norvégien n’avait pu sélectionner face au FC Bruges, sont désormais en ordre sur le plan administratif, puisqu’ils ont tous deux reçu leur permis de travail. Mais de là à dire qu’Alzate, dont on attend beaucoup en bord de Meuse, pourrait entrer en ligne de compte, il y a un pas que Ronny Deila ne franchira sans doute pas. C’est que l’international colombien disputait la nuit passée avec sa sélection un duel face au Mexique et qu’il rentrera le dernier à Sclessin, jeudi en principe.