Cuba: l’ouragan Ian fait d’importants dégâts (photos)

L’ouragan Ian, de catégorie 3, a balayé mardi l’ouest de Cuba provoquant d’importants dégâts, avec des rafales jusqu’à 208 km/h et des pluies torrentielles, avant de mettre cap au nord vers la Floride, aux Etats-Unis.

L’ouragan, qui a touché terre à 4h30 (8h30 GMT) dans la localité de La Coloma, un village de pêcheurs de la province de Pinar del Rio (sud-ouest), commençait à retrouver la mer cinq heures plus tard sur la côte nord de la province, à Puerto Esperanza, a indiqué l’Institut de météorologie cubain (Insmet).

Au cours des prochaines heures, « l’organisation et l’intensité de l’ouragan Ian ne changeront guère », il gardera « une trajectoire nord, se déplaçant progressivement sur le sud-est du golfe du Mexique, éloignant son centre du territoire cubain », a précisé l’Insmet dans un communiqué.

Des rafales de vent ont atteint 208 km/h et des « pluies fortes et intenses », avec un cumul de plus de 200 millimètres d’eau dans certaines zones, ont été enregistrées.

Des inondations ont également frappé les zones côtières au sud-ouest et nord-ouest de l’île, en particulier dans la zone de La Coloma.

« Désolation et destruction. Nous avons vécu des heures de terreur. Il ne reste plus rien », a raconté un habitant de Pinar del Rio, à son fils, un journaliste de la télévision locale qui a diffusé le témoignage sur les réseaux sociaux.

Lundi soir, les provinces de Pinar del Rio et Artemisa, ainsi que l’île de la Juventud, située à 340 km au sud de La Havane, avait été placées en alerte « maximale » par la Défense civile cubaine.

A Pinar del Rio, les autorités ont d’ores et déjà fait évacuer 40.000 personnes, selon la responsable du Parti communiste local, Yamilé Ramos.

Sur les réseaux sociaux, des premières images circulaient, montrant des rues et routes inondées, jonchées d’arbres déracinés et de branches arrachées, ainsi que des poteaux électriques endommagés.

Selon un responsable de la compagnie nationale d’électricité, interrogé par la télévision d’Etat, les provinces de Pinar del Rio et d’Artemisa étaient sans courant et 315 lignes ont été endommagées dans le reste de l’ouest de l’île.

Avant de toucher terre, Ian s’était renforcé en « ouragan majeur » de catégorie 3 sur l’échelle de Saffir-Simpson, graduée jusqu’à 5.

Dans la capitale, où vivent 2,1 millions de personnes et où des rafales de 80 km/h se faisaient sentir, deux maisons se sont partiellement effondrées, selon Alexis Acosta, l’intendant du quartier de la vieille Havane.

La Floride en alerte

Selon le Centre national des ouragans (NHC) aux Etats-Unis Ian devrait « passer à l’ouest de l’archipel des Keys » au sud de la Floride « au plus tard dans la journée » de mardi et « s’approcher de la côte ouest de la Floride mercredi ou mercredi soir ».

« Un renforcement (de l’ouragan) est attendu » après son arrivée dans le sud-est du golfe du Mexique, a précisé le NHC.

La plus grande île du territoire britannique des îles Caïmans, Grand Cayman, a également émis une alerte ouragan.

L’état d’urgence a été décrété dans toute la Floride et les autorités multiplient les préparatifs.

Ian « va provoquer de fortes pluies, des vents violents, des inondations soudaines et des ondes de tempête, ainsi que des tornades isolées le long de la côte du golfe de Floride », a prévenu le gouverneur Ron DeSantis.

Il a demandé aux habitants de faire des provisions et se préparer à des coupures de courant, tout en mobilisant 7.000 membres de la Garde nationale.

Le président américain Joe Biden a approuvé une aide d’urgence fédérale pour 24 des 67 comtés de Floride.

La Nasa a renoncé au décollage prévu mardi de sa nouvelle méga fusée pour la Lune, depuis le centre spatial Kennedy situé dans cet Etat du sud des Etats-Unis.

Au Honduras, plus de 12.000 personnes ont été évacuées dans le nord du pays après les crues provoquées par les pluies associées au passage de Ian, selon les autorités. Les précipitations s’ajoutent à celles des dernières semaines qui ont entraîné des inondations causant la mort de 13 personnes. L’état d’urgence a été décrété dans le pays.