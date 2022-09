«Jumeaux mais pas trop»

De Olivier Ducray et Wilfried Meance, avec Ahmed Sylla, Bertrand Usclat, Pauline Clément, Isabelle Gélinas, Jean-Luc Bideau, Gérard Jugnot, Nicolas Marié, 98 mn.

Le titre du film fait penser aux pires comédies françaises. On fait déjà un rétropédalage en imaginant l’avalanche de clichés autour de jumeaux qui se découvrent trente-trois ans après leur naissance et n’y croient pas puisque l’un est blanc et l’autre est noir ! Il y avait une chance sur un million que ce phénomène génétique survienne. Cerise sur le gâteau, Anthony a connu les foyers, a grandi en banlieue et traficote pour vivre alors que Grégoire a été adopté dans une famille aisée, porte un complet bleu et est en pleine campagne électorale. En faisant connaissance, aucun des deux n’a l’impression d’avoir tiré le gros lot…