Armes à feu, symboles nazis, hooliganisme: le portrait inquiétant d’un sous-officier wallon

Le nom d’un sous-officier d’une cinquantaine d’années, affecté comme garde professionnel du 2e Wing Tactique à la base aérienne de Florennes, apparaît dans une instruction judiciaire, ont appris Le Soir et Knack. Son habilitation de sécurité lui a été retirée à la demande des services de renseignements militaires (SGRS). En cause : de sérieux doutes sur la loyauté et l’intégrité de l’individu. Convoqué début juillet par ses supérieurs, B. a été informé qu’il était provisoirement suspendu de ses fonctions et le cabinet de la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), en a été informé.