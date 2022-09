Karin Viard à propos de «Maria Rêve»: «On est actrice pour transcender une honte»

Dans la vie, Karin Viard est une toute jeune mariée. Dans Maria Rêve, de Lauriane Escaffre et Yvo Muller, elle endosse un personnage qui prouve qu’on peut se réinventer à tout âge. Depuis son petit rôle d’esthéticienne dans Tatie Danielle, en 1990, 80 films, une popularité non démentie et trois César, l’actrice française a prouvé qu’elle pouvait tout jouer et dans tous les genres, traversant avec brio les univers de Christine Pascal, Philippe Harel, Solveig Anspach, les frères Larrieu, Maïwenn, Cédric Klapisch, Michel Blanc et tant d’autres. Son agenda ne connaît pas la crise. Prochainement, elle sera à l’affiche de Une nuit, d’Alex Lutz, avec Franck Dubosc. Ensuite, elle sera Madame de Sévigné dans le film d’Isabelle Brocard. On l’attend début novembre au Festival de la comédie à Liège et en janvier, elle présidera le 26e Festival de la comédie de l’Alpe d’Huez.