Les secrets de mon père

De Véra Belmont, 74 mn.

Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère Charly vivent une enfance heureuse dans leur famille juive. Leur père, taiseux, ne livre rien de son passé. Les deux frères l’imaginent en grand aventurier, pirate ou chercheur de trésors… La porte de son bureau est toujours fermée. Que cache-t-il ? Véra Belmont s’est emparé de la BD autobiographique de Michel Kichka pour en faire un film d’animation coloré à hauteur d’enfants. L’animation 2D sans surprise et la mise en scène classique ne déforcent en rien la vocation pédagogique d’un film plein d’énergie juvénile. Le devoir de mémoire transcende le récit qui évoque la Shoah et le silence des survivants face à une jeune génération dans l’incompréhension. Sensible, poignant, ce film a reçu le Prix des collégiens au Festival de Cannes.