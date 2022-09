Michel Kichka à propos du film «Les secrets de mon père»: «La vérité est importante à dire»

En 2012, Michel Kichka, enfant de Seraing devenu auteur et caricaturiste renommé, père et grand-père, installé en Israël depuis 1974, sortait un roman graphique où il racontait sa famille d’origine juive polonaise, son enfance et sa relation à son père Henri, survivant de la Shoah. « Je sentais que j’allais raconter l’histoire de toute une génération, la mienne, et pas que mon histoire à moi. Beaucoup se sont reconnus. » Il croyait avoir abouti son projet. C’est le début d’une grande aventure. Très vite, la réalisatrice Véra Belmont (Rouge baiser, Marquise, Vivre avec les loups) acquiert les droits de la BD et rêve d’en faire un film d’animation.