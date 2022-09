L’adresse privée des influenceurs ne sera pas divulguée

Depuis avril dernier et la publication par le SFP économie de nouvelles recommandations les concernant, les influenceurs qui relaient régulièrement des messages publicitaires pour le compte de marques sont obligés de mentionner une adresse de contact sur les réseaux sociaux. Le créateur de contenus à caractère publicitaire est en effet considéré comme une entreprise. A ce titre, il doit mentionner son numéro d’entreprise, son adresse postale et mail. L'idée est que toute personne faisant des affaires en ligne doit être aussi accessible et traçable qu'une personne faisant des affaires hors ligne. Cette obligation qui résulte de la transposition d’une directive européenne a suscité une vive inquiétude chez les influenceurs qui – pour la plupart – travaillent de chez eux et se voient donc contraints de divulguer leur adresse privée. Durant l’été, plusieurs d’entre eux ont reçu un avertissement de la part des services de l’inspection économique parce qu’ils n’avaient pas mentionné cette adresse.