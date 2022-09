Stéphane Corman (Batico), un passionné du marketing digital

Avez-vous tout de suite intégré la société familiale ?

J’ai d’abord travaillé dans une agence Web et marketing à Liège (Globule Bleu), puis je suis devenu indépendant free-lance. A un moment donné, l’entreprise familiale s’est rendu compte qu’il manquait une corde à son arc : la partie marketing, qui n’avait jamais été exploitée. Je suis arrivé dans la société en 2018 et j’ai créé ce pôle marketing. Il fallait revoir l’identité visuelle de l’entreprise, sa communication, mettre l’accent sur le marketing digital. Les pôles techniques, la promotion immobilière étaient quant à eux déjà opérationnels. Je chapeaute le pôle marketing et je tente de m’investir de plus en plus dans la gestion globale de l’entreprise.