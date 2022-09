Richesse, météo, population: des facteurs qui comptent

Joachim Klement a étudié les mathématiques et la physique à l’École polytechnique fédérale de Zurich, et il a obtenu un master en mathématiques. Il ne se base pas sur la boule de cristal de Madame Irma pour faire ses prédictions. Il y a, bien entendu, une étude de probabilités, de valeurs des équipes qualifiées mais ce n’est pas tout. Outre la chance, une compétition sportive repose sur des faits plus objectifs. Ainsi, on étudie le PIB par habitant. Plus le pays et les gens sont riches, meilleures sont les infrastructures sportives. Un pays qui en a de belles aura plus de chance de gagner. Mais un pays ne doit pas être trop riche car ses enfants se détourneront alors du football pour jouer à la PlayStation ou pratiquer un sport plus « sélect ». La taille de la population a aussi son importance. Cela vaut surtout pour les pays d’Amérique latine où le foot est une religion. Ce n’est pas comme en Inde ou en Chine où ce sport a été relégué loin derrière le cricket pour l’un et le tennis de table pour l’autre.