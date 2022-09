Une mise en garde contre de nouvelles arnaques en ligne: «Ne tombez pas dans le piège»

Le SPF Economie a reçu la semaine dernière de nombreux signalements de mails ou de SMS frauduleux en néerlandais envoyés en son nom ou celui de la Banque-Carrefour des Entreprises. « Le SPF Economie met donc en garde afin de ne pas tomber dans le piège », est-il écrit dans le communiqué.

L’e-mail frauduleux provenant prétendument de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) demande de mettre à jour les coordonnées et les informations relatives à l’entreprise le plus rapidement possible en raison d’une numérisation. Hormis quelques petites fautes d’orthographe, le courrier semble très professionnel, tout comme le logo de la BCE, a constaté le SPF Economie.