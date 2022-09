Recherche syndics d’immeubles désespérément

L’IPI a mené une enquête pour mieux cerner, et combattre avec les meilleures armes, le malaise qui entoure une profession toujours plus incontournable dans la gestion d’un immeuble.

Quatre pour cent : c’est la part inquiétante d’agents immobiliers en Belgique (11.000) qui se destinent à être syndics d’immeubles. A ce jour, on dénombre 497 agents immobiliers qui n’exercent que le métier de syndic, auxquels s’ajoutent 2.808 autres autorisés à exercer à la fois le métier de syndic et celui de courtier (sans savoir qui fait quoi exactement). Mais plus que la situation actuelle, c’est le futur du métier de syndic qui inquiète fortement, car il n’attire pas du tout les jeunes…