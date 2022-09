Social: De Croo renvoie patrons et syndicats à leurs négociations

Ce mardi après-midi, il a été question des propositions susceptibles de soutenir le pouvoir d’achat et la compétitivité des entreprises lors de la réunion entre le gouvernement, les principaux syndicats et les organisations patronales. Et dans ce cadre, les dossiers de l’enveloppe bien-être et des prochaines négociations de l’Accord interprofessionnel (AIP) ont été abordés.

Pour rappel, le Groupe des Dix réunissant représentants patronaux et syndicaux n’a pu s’entendre sur la répartition de l’enveloppe bien-être avant la date butoir du 15 septembre. Il s’agissait de répartir un budget de 900 millions destiné à augmenter les pensions, les allocations de chômage et les allocations sociales. Par ailleurs, les négociations de l’AIP se profilent tout aussi mal puisque, dénoncent les syndicats, l’application de la loi de 1996 sur la promotion de l’emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité accouchera d’une norme salariale nulle, empêchant toute augmentation des salaires pour les deux prochaines années.