Construire dans le Hainaut reste intéressant, mais…

Le Hainaut bouge sur le plan immobilier et il n’hésite pas à le faire savoir. Cofondateur du bureau Goffart Polomé Architectes, Brice Polomé pourrait parler de ce sujet pendant des heures. « Le Hainaut reste un champ d’action où il y a encore du foncier disponible et où règnent une vraie énergie et une réelle volonté d’aller de l’avant », commence-t-il par dire. « Mons, Charleroi et Tournai sont des villes qui fonctionnent très bien. C’est un bassin assez riche, où les permis sont plus rapides et plus simples à obtenir. Ce n’est pas un hasard si de plus en plus de Bruxellois, promoteurs et même architectes, veulent venir travailler chez nous… »