Un tiers des femmes n’aiment pas regarder leurs seins

L’ASBL Pink Ribbon a interrogé un millier de femmes sur leur rapport à leur corps et plus spécifiquement à leurs seins. Six répondantes sur dix évitent les miroirs et une sur trois se dit insatisfaite de sa poitrine. Or l’auto-examen permet de dépister rapidement un cancer du sein…

On connaît la maxime : prévenir, c’est (souvent) guérir. Plus un cancer du sein est dépisté tôt, plus grandes sont les chances de guérison, mais aussi d’avoir des traitements plus légers et mieux supportés. C’est l’un des axes des campagnes de prévention de l’association sans but lucratif Pink Ribbon, active en Belgique depuis 2014, qui se rappelle aux mémoires chaque année à l’occasion d’octobre rose, le mois de sensibilisation au cancer du sein.