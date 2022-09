Est-il risqué de contracter un crédit hypothécaire? Pas de panique…

Par les temps troublés que nous vivons, il y a lieu de se demander quels sont les éléments à prendre en compte avant de contracter un emprunt immobilier. Directeur chez Febelfin et secrétaire général de l’UPC (Union professionnelle du Crédit), Ivo Van Bulck a tenté d’y répondre à Realty : « La circulaire de la Banque nationale de Belgique 2019-27 est très importante. Cette circulaire suit le portefeuille des banques en ce qui concerne les montants empruntés par rapport à la valeur des maisons. Pour un prêt destiné à un bien occupé par son propriétaire qui est primo-acquéreur, le montant du crédit accordé par rapport à la valeur du bien (« Loan To Value » ou LTV, NDLR) ne peut normalement dépasser les 90 %. Toutefois, une marge de tolérance est prévue : dans 35 % des cas, ce LTV peut se situer entre 90 % et 100 %, dont 5 % peut même dépasser les 100 %. »