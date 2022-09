Podcast – A quoi ressemblera le prochain calendrier académique?

Par Pierre Fagnart Publié le 27/09/2022 à 17:58 Temps de lecture: 1 min

Le futur calendrier académique commence à prendre forme. Les acteurs de l’enseignement supérieur, du sport ou de la jeunesse se sont mis d’accord sur quelques grands principes. On va les détailler avec Charlotte Hutin qui traite des questions d’enseignement pour le service société. On verra aussi pourquoi ces nouveaux rythmes sont mis en place dans les universités et les hautes écoles.