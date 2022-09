«À propos», le podcast du Soir du 28 septembre: futur calendrier académique, les meilleures expos…

Publié le 28/09/2022

Le futur calendrier académique commence à prendre forme. Les acteurs de l’enseignement supérieur, du sport ou de la jeunesse se sont mis d’accord sur quelques grands principes. On va les détailler avec Charlotte Hutin qui traite des questions d’enseignement pour le service société. On verra aussi pourquoi ces nouveaux rythmes sont mis en place dans les universités et les hautes écoles.

Le bouche à oreille, c’est un avis, une inspiration, une recommandation et c’est livré par un membre de la rédaction. Le Mad, le supplément culture du Soir , vous présente ce mercredi les meilleures expos à voir dans les prochains mois. La sélection est large, il y en a plus de 50, mais Jean-Marie Wynants, journaliste culture, a fait le tri rien que pour nous. Il est passé dans notre studio pour nous présenter son top 3 des expos à visiter dans les prochains mois.

