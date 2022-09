La prison de Saint-Gilles, un espace qui ne demande qu’à être libéré

Tandis que les premiers déménagements de prisonniers vers le centre pénitentiaire de Haren sont imminents, un des sujets qui agitent le microcosme de l’immobilier bruxellois est la reconversion de la prison de Saint-Gilles. Bâtie en 1884, secondée 26 ans plus tard par celle de Forest, construite juste à côté, elle fait l’objet de bien des convoitises.

C’est que la prison, qui n’en sera bientôt plus une, repose dans l’un des quartiers les plus agréables de Bruxelles, à deux pas de l’avenue Brugmann et du quartier Ma Campagne, avec le Châtelain pas loin. Six hectares et 30.600 m2 de bâti, à cheval sur les communes de Saint-Gilles et de Forest, à reconfigurer en pleine zone résidentielle ont de quoi faire frétiller les papilles des promoteurs et architectes de tous bords.