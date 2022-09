Un plan d’économies annoncé aux Editions de l’Avenir, aucun licenciement prévu

Un projet de plan d’économies, portant sur un montant d’un million d’euros en 2023, a été annoncé aux Editions de l’Avenir, ont signalé mardi le front commun syndical (CNE et CGSLB) et l’Association des Journalistes professionnels (AJP), à l’issue d’un conseil d’entreprise extraordinaire. Aucun licenciement n’est cependant à l’ordre du jour.

Selon les organisations syndicales et l’AJP, la direction des Editions de l’Avenir, qui fait partie du groupe IPM (La Libre Belgique, La Dernière Heure, LN24, Moustique, etc.), justifie ces économies par l’augmentation « démesurée » des coûts du papier, du personnel et de l’énergie, ainsi que par la fragilité du secteur médiatique, qui est en perte de lecteurs et d’abonnés.