Les fruits d’automne trop arrosés en pesticides?

Selon le Pesticide Action Network Europe, les fruits d’automne sont fortement contaminés en Europe par la catégorie de pesticides la plus dangereuse. L’Afsca nuance cette analyse même si trop de fruits sont trop largement pulvérisés.

Y a-t-il trop de pesticides dans les fruits que nous consommons, alors que les politiques de santé nous poussent à en consommer le plus possible avec le fameux slogan « Mangez 5 fruits et légumes par jour » ? 60 ans après la parution du livre Printemps silencieux (Silent Spring) de la biologiste Rachel Carson, un best-seller connu pour avoir contribué à lancer le mouvement écologiste dans le monde occidental, le Pesticides Action Network Europe (PAN) vient de publier un rapport alarmant sur la présence de pesticides dans nos fruits d’automne.