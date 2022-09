Encore plus de spectacle en Formule 1: six courses sprint sont prévues en 2023

La Formule 1 passera à six courses sprint qualificatives en 2023, contre trois actuellement, ont annoncé mardi la Fédération internationale de l’automobile (FIA) et le promoteur de la F1 Formula One.

« Six sprints feront partie du championnat à partir de 2023, porté par le succès de ce nouveau format introduit pour la première fois en 2021 », a déclaré le PDG de la F1, Stefano Domenicali, cité dans un communiqué conjoint de la FIA et de Formula One.