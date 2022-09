Remco Evenepoel participera à Binche-Chimay-Binche: la sécurité de la course sera renforcée!

L’officialisation de la venue, sur Binche-Chimay-Binche, ce mardi 4 octobre, de Remco Evenepoel, qui s’ajoute à celle de Philippe Gilbert, va clairement être un coup de boost supplémentaire pour l’organisation. Philippe Labar, président de l’ASBL Binche-Chimay-Binche, en est bien conscient : « Ce qu’on va certainement faire, c’est de la publicité autour de ces venues. Avant la course mais aussi et surtout après, avec un podium protocolaire pour féliciter et remercier comme il se doit ces coureurs, avec le soutien de la Ville, bien entendu. Il y aura aussi certainement un livre d’or pour laisser signatures et commentaires. »