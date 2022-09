Les expositions à voir en Flandre: après 11 ans, le KMSKA rénové vous attend

KMSKA

Leopold de Waelplaats 2, Anvers, www.kmska.be

Entièrement rénové, repensé, agrandi, le KMSKA vient de rouvrir ses portes après 11 ans de travaux qui ont permis de restaurer près de 200 œuvres de la collection et de construire de nouveaux espaces d’exposition ultra-modernes en lieu et place des anciens patios. L’ancien et le nouveau musée, bien qu’imbriqués l’un de l’autre offrent deux visages totalement différents. D’un côté un musée « à l’ancienne » au parcours réinventé, avec une présentation thématique plutôt que chronologique. De l’autre, de vastes salles au sol miroir où l’art moderne peut se déployer. Rubens, Ensor, Wouters et les autres n’attendent plus que vous.