Plus de 10.000 euros de facture téléphonique pour un couple en vacances: «Je ne dors plus la nuit»

Publié le 27/09/2022

Depuis le 3 août dernier, elle dit « ne plus dormir la nuit ». Ce jour-là, Virginie et Djamel profitent des derniers jours de leurs vacances en Turquie quand le téléphone sonne, rapporte le Courrier Picard. Au bout du fil, un chargé de comptes de Bouygues Telecom entreprises, qui gère les deux lignes de la petite société de garde d’enfants en difficulté de ce couple de l’Oise. « On a eu un appel pour nous prévenir d’un dépassement de forfait sur le téléphone de mon mari, relate Virginie. Comme Djamel est sourd et muet, je lui ai dit que ce n’était pas possible. Il a répondu que cela concernait des consommations internet. Je pensais qu’il allait m’annoncer 300 ou 500 euros, mais il m’a dit qu’il y en avait pour 8.000 euros hors taxes. » Au final, c’est une facture de 12.516,69 euros qui est présentée au couple pour ses deux lignes, pour lesquelles ils déboursent mensuellement 139,90 euros d’ordinaire. Un montant qui met en danger l’équilibre économique de la micro-entreprise. Djamel et Virginie se disputent. « Je lui ai demandé s’il n’avait pas remis les données cellulaires, que nous avions désactivées à l’aéroport avant de partir, témoigne l’habitante de Rantigny, près de Liancourt. Il me certifie que non. Mais quand bien même, je ne comprends pas comment il est possible d’atteindre une telle somme sans que le forfait soit bloqué. Pourquoi n’avons-nous pas été appelés plus tôt avant qu’on atteigne des milliers d’euros ? »

« Aucune erreur », selon Bouygues Telecom entreprises Contactés, les services de Bouygues Telecom entreprises confirment que la facture « ne contient aucune erreur : elle correspond à la tarification des communications effectuées conformément aux forfaits et options souscrits ». Le groupe précise en outre que la société de Virginie et Djamel « avait souscrit une option lui permettant de bénéficier d’une tarification avantageuse jusqu’à 5 Go (gigaoctets). Cependant, la consommation de la ligne a atteint 6,5 Go en Turquie et a donc largement excédé l’enveloppe souscrite ». Enfin, Bouygues assure que « l’utilisateur de la ligne a été alerté par pas moins de 10 SMS : un premier lors de sa connexion au réseau local à l’étranger, puis 9 SMS d’alerte à chaque franchissement de seuil de communications, de 50 Mo à 5 Go » et que son client disposait d’un service « accessible 24h/24 et 7j/7 lui permettant de suivre en ligne le niveau de consommation ». A titre d’exemple, les frais de roaming (l’utilisation d’un réseau à l’étranger) de l’opérateur Orange sont facturés 12 euros par Mo (mégaoctet) de données consommées en Turquie soit, pour un dépassement d’1,5 Go, un surcoût de 18.000 euros.