Vivaldi: Georges-Louis Bouchez recadre Alexander De Croo

Le président du MR lie réforme du marché du travail et de la fiscalité, afin de tendre vers un taux d’emploi de 80 %. Et ainsi générer des recettes nouvelles. Au passage, il défie ses partenaires, y compris le Premier ministre.

Président protagoniste, comme il conçoit son rôle – sa mission ? – depuis qu’il a pris les commandes au MR, Georges-Louis Bouchez délimite la portée des travaux budgétaires qui ont débuté au gouvernement fédéral. Alexander De Croo lira les instructions présidentielles. Donc, voici : « L’exercice budgétaire consistera à trouver entre 3 et 4 milliards d’euros pour contenir les déficits. Je dis que l’on peut se limiter à un exercice un peu de routine, pas simple, pas insurmontable, quelque chose de limité mais utile, je suis partant. J’ajoute : si on veut aller un peu plus loin, parler fiscalité, là, je dis stop. Dans ce cas, il faudra parler réforme du marché du travail. C’est lié, c’est indissociable pour moi. Quoi, taxer les loyers, alors qu’ils sont déjà taxés via le précompte et le revenu cadastral ? Hausser la taxe sur les comptes-titres alors qu’il s’agit là de capital à risque, voué à l’investissement, dont ont besoin notamment les start-up ?