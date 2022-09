Retirée des courts, Angelique Kerber veut aller aux JO de Paris après sa maternité

Retirée actuellement des courts pour cause de maternité prochaine, la joueuse de tennis allemande Angelique Kerber n’entend pas à 34 ans mettre un terme à sa carrière. « Pas du tout. Je vais essayer de me remettre en forme le plus vite possible et de revenir sur le circuit, mais sans précipiter les choses », a déclaré l’ancienne N.1 mondiale Kerber dans une interview accordée à Porsche Newsroom. « Si je fais quelque chose, je le ferai bien », a ajouté la joueuse triple lauréate en Grand Chelem, qui attend son premier enfant au printemps.

Elle s’est fixé un grand objectif : les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. « J’aimerais vraiment y jouer. J’ai déjà participé aux Jeux de Londres (2012) et de Rio de Janeiro (2016) et c’est quelque chose de très spécial de jouer pour son pays lors d’un événement d’une telle importance mondiale », a déclaré Kerber qui s’est imposée à l’Open d’Australie et à l’US Open en 2016 et à Roland-Garros en 2018.