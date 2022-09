Dart a mis dans le mille. La poussée fut-elle suffisante?

We have an impact ». Après 10 mois de voyage dans l’espace, la mission Dart de la Nasa est arrivée au bout du chemin. Mercredi à 01h14 heure belge, l’engin a percuté la surface de l’astéroïde Dimorphos à une vitesse d’environ 22.530 km/h, déclenchant les hourras des ingénieurs de la Nasa de même qu’un impressionnant panache de poussière. Ce dernier a été vu par les télescopes terrestres qui ont repéré «une augmentation de brillance impressionnante», selon les termes de l’astrophysicienne Yaël Nazé (ULiège).