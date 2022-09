Binche-Chimay-Binche: «Remco Evenepoel sera notre premier champion du monde»

Le patron de Binche-Chimay-Binche n’a même pas été surpris du coup de fil de Patrick Lefevere. Il y avait pensé inconsciemment, lui qui est encore de la génération où la valeur d’un maillot est inestimable. « Quand Remco aurait-il pu montrer sa tunique au public belge pour la première fois ? A la Flèche wallonne 2023 ! Donc, je me suis dit que c’était possible et je n’ai pas eu tort. Quand on porte un maillot comme celui-là, la première chose dont a envie, c’est de le partager avec le public et les membres du peloton et c’est ce qui va se passer à Binche, j’en suis très ému. »

Le dossard numéro un pour Gilbert

Le Mouscronnois était pourtant déjà ravi de son plateau inestimable. « Toute la campagne de promotion a été orientée sur les adieux de Philippe Gilbert à qui nous attribuerons d’ailleurs le dossard numéro un. Avec la venue de Remco Evenepoel, nous aurons deux têtes de gondole par rapport au protocole qui sera essentiellement articulé autour de ce duo, très médiatique évidemment, et qui s’entend en plus très bien. Je veux jouer sur la carte de la passation de pouvoir entre deux champions. Un champion très populaire pour Gilbert et qui ne demande qu’à le devenir pour Remco. Cela peut être grandiose. Imaginez que nous aurons, en outre, la star de l’équipe régionale Biniam Girmay, de la formation Intermarché-Wanty Gobert, trois vainqueurs d’étape du Tour avec Laporte, Pedersen et Lampaert, lui-même sacré champion de Belgique à Binche. Ackermann, Gaviria, Démare, Merlier et bien entendu les Lotto Philippe Gilbert et Arnaud De Lie, sans oublier, Van Avermaet, Stuyven, Naesen… C’est extraordinaire, d’autant que nous ne souffrirons de la concurrence d’aucune course à la télévision (RTBF et Eurosport) qui retransmettra les deux courses, celles des dames et des messieurs. »