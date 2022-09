Ahmed Sylla: «J’ai envie d’être un élément sur lequel la famille se rassemble»

Humoriste révélé par Laurent Ruquier, Ahmed Sylla est de plus en plus courtisé par le cinéma. A raison, comme le prouve « Jumeaux mais pas trop », une comédie sociale joyeuse et tendre, en salle ce mercredi.

Fan de Louis de Funès, Courtemanche, Jim Carrey et Raymond Devos, révélé par Laurent Ruquier, Ahmed Sylla s’est fait un nom grâce à son humour. Fatalement, le cinéma fait de l’œil à cet artiste irrésistible et pas seulement pour des comédies. On le verra bientôt dans Les femmes du square, de Julien Rambaldi, Petit frère, de Léonore Serraille, La guerre des Lulus, de Yann Samuell. A l’affiche de Jumeaux mais pas trop dès ce mercredi, il a à cœur de soutenir des projets qu’on peut venir voir en famille. Pari gagné puisque la comédie d’Olivier Ducray et Wilfried Meance a reçu le Prix du public au Festival de l’Alpe d’Huez.