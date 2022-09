Guerre en Ukraine: le nombre de Russes entrant dans l’Union européenne en forte hausse

Selon l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, Frontex, l’Union européenne verrait depuis quelques jours une hausse significative de l’immigration russe. Et pour cause, après de multiples déroutes dans la guerre contre l’Ukraine, Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle le 21 septembre. Des milliers de Russes se sont depuis, précipités dans les pays voisins comme la Finlande et la Géorgie, ou ont réservé des vols internationaux pour quitter le pays.

« La semaine dernière, près de 66 000 citoyens russes sont entrés dans l’Union européenne, soit plus de 30 % par rapport à la semaine précédente. La plupart sont arrivés en Finlande et en Estonie », a déclaré Frontex dans un communiqué sur la semaine du 19 au 25 septembre, ainsi que le relaie Het Laatste Nieuws. « Rien qu’en Finlande, 30 000 citoyens russes sont arrivés au cours des quatre derniers jours. »