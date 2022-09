Bruxelles: une deuxième plainte aurait été déposée contre un échevin de Schaerbeek Une deuxième plainte pour des infractions de nature sexuelle vise l’échevin schaerbeekois Michel De Herde (LB-DéFI), rapporte mardi La Dernière Heure.

Maison communale de Schaerbeek. - Photonews

Par Belga Publié le 27/09/2022 à 20:06 Temps de lecture: 2 min

En mai dernier, l’échevin en charge de l’enseignement a déjà fait l’objet d’une plainte émanant de sa collègue Sihame Haddioui (Ecolo) pour sexisme et attentat à la pudeur. Dans la foulée, une manifestation de soutien à l’échevine avait été organisée devant la Maison communale, place Colignon. Une deuxième plainte a été déposée : elle émane d’une ancienne étudiante et vise des faits d’incitation à la débauche sur mineur et de viol, avance ce mardi le quotidien La Dernière Heure.

Le parquet n’a ni confirmé ni démenti l’information. Citée par le quotidien, l’avocate du mandataire dit ignorer le dépôt de cette nouvelle plainte. Si cette nouvelle plainte est confirmée, M. De Herde devra s’expliquer devant les instances de DéFI.

« Nous tenons à exprimer de manière forte que nous prenons très au sérieux la parole des femmes qui se sont exprimées. Si le parquet confirme l’existence de cette deuxième plainte, et au vu de l’existence de deux plaintes, le parti saisira ses instances internes compétentes, à savoir le comité des sages, pour que Michel De Herde soit entendu. Ce, en plein respect de la présomption d’innocence. Nous avons pleinement confiance en la justice, seule habilitée à traiter ce type d’affaires sur le fond, et espérons que l’intéressé sera entendu par le parquet rapidement », a commenté le parti.