Remco Evenepoel accueilli avec un sachet de frites: nous avons assisté au retour du champion du monde de cyclisme (vidéos)

Sa fiancée Oumi, ses parents Patrick et Anja, la presse et près de 200 fans étaient présents à Zaventem, ce mardi, pour saluer le tout frais champion du monde.

Le champion du monde et vainqueur de la Vuelta a retrouvé sa Belgique et ses proches tel un héros. Et la fête va encore durer une semaine avec le mariage (vendredi), la Grand-Place de Bruxelles (dimanche) et Binche-Chimay-Binche (mardi) ! Après, il sera temps pour le jeune homme de 22 ans de s’isoler pour décompresser totalement.

Le voyage (24 heures !) est déjà extrêmement long de Sydney à Bruxelles, alors imaginez lorsqu’on revient du 7e ciel comme Remco Evenepoel ! On ne sait toujours pas si le citoyen de Schepdael est redescendu de son nuage, mais il a bien atterri, ce mardi sur le coup de 13h30, sur le tarmac de Zaventem, via le vol EK183 en provenance de Dubaï.