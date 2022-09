Le simulacre de «référendum» organisé par l’occupant russe en Ukraine était bien une farce: 98% de «oui»

Les résultats escomptés par l’occupant russe ont forcément été confirmés : RIA Novosti, l’agence d’Etat russe en charge de la propagande du Kremlin, a annoncé 98 % de soutien à une annexion potentielle des oblasts (provinces) de Donetsk, Luhansk, dans l’est de l’Ukraine, d’une partie de celui de Zaporijia et de Kherson, au sud.

La réaction des Occidentaux n’a pas été plus surprenante, qui ont répété leur condamnation de ces « prétendus “référendums” illégaux et illégitimes » et confirmé que les responsables de leur organisation seront sanctionnés. Le « scrutin » entamé samedi a été clôturé mardi. Des votes étaient également organisés en Crimée, annexée en 2014, et pour les réfugiés ukrainiens, de gré ou de force, en Russie.