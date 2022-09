Luis Norton De Matos: «Je vais mourir avec le Standard dans mon cœur»

L’effet papillon, vous connaissez ? Il s’agit d’une suite d’événements qui se suivent et dont le précédent influe sur le suivant. On part ainsi d’un fait qui paraît insignifiant pour arriver à quelque chose de plus intéressant, de plus gros. Exemple, si Luis Norton De Matos (68 ans) ne rejoint pas le Standard en 1978, Lucien D’Onofrio ne devient sans doute pas un grand manager à l’échelle internationale, il n’amène donc pas Conceiçao à Sclessin et il ne construit pas le Standard champion en 2008 et 2009. Étonnant ? Pas vraiment. Car la vie n’est faite que de rencontres et d’occasions qu’on laisse passer ou pas. A moins comme le suggère Eric-Emmanuel Schmitt dans son livre « La part de l’autre » que le destin ne soit tracé malgré tout. Flash-back sur les années chez les Rouches de Luis Norton De Matos, coach des U23 du RFC Seraing dont l’équipe première s’apprête à disputer le derby vendredi soir.