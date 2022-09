L’Allemagne laissera deux centrales nucléaires branchées au réseau cet hiver

Contrairement au projet de départ, l’Allemagne ne mettra pas seulement « en veille » deux des trois dernières centrales nucléaires reliées au réseau mais les laissera tourner jusqu’à épuisement des barres d’uranium pendant l’hiver 2023 pour « assurer la stabilité du réseau ».

Isar 2 en Bavière et Neckarwestheim 2 dans le Bade-Wurtemberg devaient être théoriquement être débranchées le 31 décembre, selon le plan décidé par Angela Merkel en 2011. Elles resteront finalement en service – cette fois jusqu’à début mars et non pas avril – à cause du manque de fiabilité du parc nucléaire français (la centrale d’Emsland en Basse-Saxe fermera comme prévu à la fin de l’année). « La situation [en France] est plus critique que prévue », a déclaré Robert Habeck, le ministre écologiste de l’Economie et du Climat, lors d’une conférence de presse mardi soir à Berlin.